Jugendliche verkleiden sich mit Maske als Oma für Alkohol-Kauf

Die Pandemie haben US-amerikanische Jugendliche „geschickt“ ausgenützt, wie eine Reihe von Videos auf TikTok zeigen. Mit Maske ist ein beträchtlicher Teil des Gesichts verdeckt, so wurde der illegale Kauf von Alkohol erleichtert. In den USA ist der Erwerb von Alkohol erst ab 21 Jahren erlaubt.

Teenager versuchen dieses Verbot so geschickt wie möglich zu umgehen - wie die New York Post berichtet. Auch zum Einsatz kommen Verkleidungen, die sie in ältere Damen verwandeln. Ihre Versuche, Mitarbeiter in Geschäften damit auszutricksen, dokumentieren sie mit ihren Smartphones. Millionen von Klicks haben zahlreiche solcher Clips auf TikTok bereits erreicht.