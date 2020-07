Roboter bringt Wein bis zur Zimmertür

Rosé der Roboter genießt natürlich gründliche Desinfektion nach jeder Zustellung. Wie Thrillist am 8. Juli berichtet, meint der Geschäftsführer des Hotels folgendes: „Rosé bringt den Gästen alles direkt auf ihr Zimmer und so können auch jene Leute ihren Aufenthalt vollends genießen, welche lieber eine kontaktlose Zustellung präferieren.“ Für alle Genießer, die sich sozial distanzieren wollen, also das perfekte Angebot.