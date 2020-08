Warteschlange auf den Gipfel: Video geht viral

Der Heimaturlaub zieht auch eine neue Wanderlust nach sich. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten am Montag berichten, teilen sich nicht nur hierzulande geübte Wanderer die Berge mit zahlreichen Wander-Touristen, sondern auch in der Hohen Tatra. Am bisher heißesten Tag des Jahres in Wien, dem 28. Juli, bildeten sich sowohl vor den heimischen Bädern, als auch auf dem Weg zum 2503 Meter hohen Rysy-Gipfel, lange Warteschlangen.

Der höchste Berg Polens wird von Wanderern regelrecht gestürmt, wie das tausendfach in sozialen Medien geteilte Video zeigt. "Im Stau stehen" hunderte Menschen vor dem Gipfelanstieg, der sich über mehrere Serpentinen zieht. Und das zur Mittagszeit, in der prallen Sonne. Einzig auf dem Weg nach unten geht etwas weiter. Der polnische Fotograf Konrad Przebindowski, der die Szene festgehalten hat, sagt auf MDR-Anfrage, dass er bereits am Morgen um 6 Uhr unterwegs gewesen sei. Beim Abstieg gegen Mittag habe sich schon eine Schlange von 200 bis 300 Wartenden gebildet.