Kurios: Island überträgt Schreie in unberührte Landschaft

Auf der Website kann man sowohl seine eigenen Schreie aufnehmen als auch die anderen aus der ganzen Welt anhören. Anschließend kann man auch den Standort, wo der Schrei abgespielt werden soll, auswählen. Es werden sogar Tipps gegeben, wie man am besten schreit. Menschen, die an der Kampagne teilnehmen, erhalten ein Video von ihrem abgespielten Schrei in der atemberaubenden Landschaft.

Die Therapeutin Zoe Aston sagt: „In einem weiten, offenen, ungestörten Ort zu schreien lässt einen Teil unseres Gehirns Stress abbauen.“ Die Website erklärt auch, dass dies nur der „Startpunkt“ sei. Wenn man psychologische Unterstützung braucht ist es notwendig, professionelle Hilfe zu suchen.