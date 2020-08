Badeanzüge für Männer: Zwei Männer erfanden "Brokinis"

Wie die zwei auf die ungewöhnliche Idee gekommen sind? Bei einer Bachelor-Party, erzählt Chad Sasko: "Wir haben angefangen, verrückte Badeanzüge zu tragen, und dann haben wir ein Wrestling-Trikot online gesehen und gedacht 'Hey, das könnte vielleicht ein Badeanzug sein'." Das Unternehmen existiert erst seit rund einer Woche, erregt aber schon jetzt viel Aufsehen. Ihre Pläne sind ambitioniert. "Wir werden mit Einzelhandelsgeschäften in Kontakt treten. Wir arbeiten an Fotos und Videos, dann werden wir Werbung schalten und dann weiter in den Einzelhandel gehen", sagt Sasko.