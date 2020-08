Amsterdam installiert Pissoirs in Topfpflanzen, damit Touristen nicht auf Straße urinieren

Das Unternehmen der GreenPees versorgt bereits drei andere holländische Städte und eine in Belgien.

Sehr smart: Das gesammelte Urin der Pflanzen wird dann als Düngemittel verwendet. Zudem versichert der Erfinder, Richard de Vries, dass diese Neuheiten geruch- und somit stinkfrei sind.

Er schwärmt von seiner Innovation: "Gegen Wände und Mauern zu urinieren zerstört historische Bauwerke. Es ist schmutzig, unhygienisch und zieht Fliegen an. Wir kamen zusammen mit einem Pflanzer auf die Idee, um zu helfen, die Stadt grüner zu machen und wollten etwas anbieten, womit wir Düngemittel herstellen konnten."

Nachdem der Pilotversuch so erfolgreich war, bei welchem berichtet wurde, dass 49 Prozent weniger öffentlich uriniert wurde in der Schapensteeg Gasse, erklärte sich die Stadt bereit, 50.000 Euro in das Projekt zu investieren.