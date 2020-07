Übergewichtige Touristen: Neues Limit auf Venedigs Gondeln

Venedigs Gondelführer haben jetzt angekündigt, die Passagieranzahl auf ihren Gondeln zu verringern. Schuld sei die "vermehrte Last übergewichtiger Touristen", berichtet The Guardian am 21. Juli. Auf einer gondola da nolo, welche die klassische Kanaltour bedient, ist das neue Limit fünf statt vormals sechs Personen. Die gondola da parada, die meist den Großen Kanal kreuzt, nimmt ab sofort nur noch 12 statt 14 Passagiere mit.

"Es stimmt, dass, verglichen mit vor 10 oder 15 Jahren, Touristen heute etwas mehr wiegen", sagt Andrea Balbi, Präsident des Gondelführer-Verband in Venedig, dem Guardian. "Anders als in einem Lift, wo es eine klare Markierung gibt, die sagt 'nur 6 Personen oder Maximalgewicht', haben wir keine Waage, also reduzieren wir die Anzahl der Passagiere."