Über 400.000 Euro: So sieht das teuerste Schaf der Welt aus

Diese Auktion in Schottland war spannend bis zum Schluss: Ein Bieterkampf entbrannte um das "perfekte" Schaf, der darin endete, dass das Tier namens "Double Diamond" eine Rekordsumme einbrachte. Wie der Guardian am Freitag berichtete, ist das Schaf genetisch einwandfrei. Der geformte Körper, ein perfekter Kopf und schönes, goldfarbenes Fell machen es so begehrenswert.

Jeff Aiken ist einer von drei Züchtern, die sich zusammengeschlossen haben, um das Tier zu ersteigern. Er hatte Double Diamond schon lange vor der am Donnerstag stattfindenden Auktion ins Auge gefasst. "Es ist wie jedes andere Business – Pferdewettrennen oder Rinderzucht", sagt Aiken. "Ab und zu kommt einfach etwas Spezielles daher und gestern tauchte ein besonders spezielles Texelschaf auf."