Grausam: ARD-Recherche deckt Tiertransport-Skandal auf

In der TV-Reportage zum Thema Tiertransporte heißt es sogar von Seite der Focus.de-Redaktion, dies sei "mit das Schlimmste, was die Redaktion bislang an Tierschutzverletzungen zu Gesicht bekommen hat". Die Bilder werden daher auch nur zum Teil gezeigt. Focus.de berichtet am 21. Juli über die am Montagabend gezeigte Reportage.

Der mehrfach ausgezeichnete Filmemacher Edgar Verheyen deckt darin ungeheuerliche Verstöße gegen das Tierrecht auf, welche bei Tiertransporten geschehen. Im Film dokumentiert er, gemeinsam mit Tierschützern, diese scheinbar alltäglichen Grausamkeiten. Die Reise führt nach Nordafrika, Russland, in den Nahen Osten und sogar bis nach Zentralasien. Nach geltendem EU-Recht darf es solche Tiertransporte eigentlich gar nicht geben, daher konfrontiert Verheyen auch Politiker in Brüssel und Berlin sowie Verantwortliche in Industrie und Landwirtschaft.