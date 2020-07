Russland benutzte Delfine im syrischen Krieg als Abwehr

Im Rahmen der jetzt von Forbes besprochenen Satellitenbilder wird der Fall des Beluga-Wales wieder in den Kontext der russischen Marine gesetzt. Denn diesmal gibt es Beweise, dass die russische Marine Delfine ausbildet, um ihren Krieg in Syrien zu unterstützen. Sie sollen Ende 2018 zum Marinestützpunkt in Tartus entsandt worden sein.