Royalty 101: TikTok-Star zeigt, wie man sich als Herzogin verhält

"Etikette kann jeder lernen"

Salz und Pfeffer etwa, das reicht man nicht einfach plump über den Tisch, erklärt die TikTokerin. Mehr als 22.000 ihrer Follower sahen sich das Video an, in dem sie den richtigen Umgang mit Gewürzen bei Tisch erklärt. Die User sind begeistert: "Thank you" kommentierte eine Nutzerin mit rotem Herz. "That's interesting, where did you learn that?", also "Das ist interessant, wo hast du das gelernt?", fragt eine andere.

Pattie Ehsaei antwortet gegenüber dem Medium "Express.co.uk": "Ich bin eine Einwanderin aus dem Iran, die keine dieser sozialen Regeln, keine dieser Etikette-Regeln kannte, die ich jetzt unterrichte. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass jeder lernen kann, wie man sich in sozialen Umgebungen korrekt verhält."