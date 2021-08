Ein Bischof auf TikTok: Diese Videos gehen im Netz gerade viral

Der Bischof im Outfit-Check für TikTok

Pomeranz ist für seine Straßenumfragen bekannt und unterzieht die Spaziergänger regelmäßig Outfit-Checks, die einen zum Schmunzeln bringen. So auch beim amtierenden Jugendbischof: "Das Hemd ist ein Priesterhemd, die Schuhe hab ich im Internet bestellt, die wurden fair gehandelt und es steckt auch keine Kinderarbeit dahinter."

Das Highlight des Priesters: Der Rucksack! Die TikTok-Community ist begeistert. "So ein sympathischer Mann", schreibt eine Userin, "11/10 digga so ein ehrenmann", ein anderer. "Klassisches Lehrer-Outfit beim Wandertag", lautet ein Kommentar mit einem Zwinkersmiley. "Dafür zahl ich gern katholische Kirchensteuer", witzelt User "magnus."

Stephan Turnovszky ist seit 2008 Weihbischof in der Erzdiözese Wien und seit einigen Jahren auch als "Jugendbischof" in der Österreicher Bischofskonferenz für die Anliegen junger Menschen zuständig. Der Priester ist selbst auch in den Sozialen Netzwerken aktiv, wie etwa auf Instagram (@bischof_stephan).