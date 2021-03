Streaming-Plattform Twitch: Stoppschild wird zum Phänomen

Manche Trends kommen oft unvorhergesehen. Dass ein Stoppschild in den USA zum Internet-Phänomen wird, gehört wohl zu der Kategorie "Zufall". Auf der Streaming-Plattform Twitch erfreut sich die Community gerade an einem Livestream, der eine herkömmliche Straßenkreuzung zeigt. Das "Besondere" daran fällt erst bei längerer Beobachtung auf: Die Mehrheit der Autofahrer bleibt beim Stoppschild nicht stehen. Der Streamer "stopsigncam" gibt im Titel an, dass 98,73 Prozent der Autos nicht anhalten.

Tausende Menschen folgen dem Livestream schon seit Tagen. Nach der ersten Straßenkreuzung, die gefilmt wird, wurde inzwischen eine zweite Kamera an einem anderen Standort aufgestellt, um das Geschehen auch von dort live zu übertragen. Mehr als 50.000 Mal wurde jede der beiden Übertragungen bereits aufgerufen.