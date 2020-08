Social-Media-Stars müssen wegen TikTok Videos zwei Jahre in Haft

Zwei ägyptische Social Media Stars mit Millionen Followern sind am Montag wegen "Verstoßes gegen Familienwerte" zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden, berichtet die New York Times am 28. Juli. Zwei weitere Frauen stehen wegen ähnlicher Vorwürfe am Mittwoch vor Gericht.

Das Gericht sprach außerdem auch drei Männer wegen "Mithilfe" beim Posten der Videos schuldig. Sie erhielten dieselbe Strafe. Diese Urteile sind nur die aktuellsten aus einer Reihe von mindestens neun Festnahmen seit April. Jedesmal waren junge Ägypterinnen, die auf der populären App TikTok aktiv sind, betroffen.