Schöne Geste an Autotür von Autorin Elizabeth Gilbert ("Eat Pray Love")

Sie schreibt am 18. August: "Ich habe mein Auto auf einem Parkplatz im Freien geparkt. Ich habe vergessen, mein Fenster zu schließen, weil ich gedanklich wie immer mit anderen Dingen beschäftigt war. Ich kam erst lange Zeit später wieder - viele, viele, viele Tage später. Schau, was ein Fremder in meiner Abwesenheit getan hat. Schau dir diese liebevolle Notiz an: "Dein Fenster war unten und der Regen kam. Ich habe mein Bestes getan, um dir zu helfen. Der grüne Truck neben dir." Bis ich diese Notiz gesehen habe, war der grüne Truck schon lange weg. Ich werde nie erfahren, wer das für mich getan hat. Aber ich liebe dich. Danke dir, dass du dir für einen Fremden die Zeit genommen hast. Ich sitze hier in meinem geparkten Auto und kann nicht fahren weil ich Tränen in den Augen habe. Ich bin wieder einmal an die heilige Wahrheit erinnert worden: Zweifle niemals daran, dass dir Tausende von unsichtbaren Händen jederzeit helfen. Liebe ist überall, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Die zärtlichste Geste wird eintreffen wenn du sie am wenigsten erwartest, und von jemanden, dessen Namen du vielleicht nie kennen wirst. Danke, grüner Truck. Danke."