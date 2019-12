Kreative Erziehung: Vater übernahm Instagram-Account seiner Tochter

In den zwei Wochen machte der "Trefft bessere Entscheidungen"-Papa international Schlagzeilen. Für seine Tochter vielleicht etwas peinlich, für ihn allerdings ein ziemlicher Erfolg an der Erziehungsfront, wie er sagt. In einem seiner Posts appellierte er an Kinder und Jugendliche, dass "schlechte Entscheidungen" eben auch mal in die Zeitung kommen könnten, wenn man Pech hat.

Da ihm das ganze Posten so viel Freude bereitete, hat Larry Sumpter nun übrigens auch seinen eignen Familienchannel ins Leben gerufen. Den seiner Tochter musste er schließlich irgendwann wieder zurückgeben.