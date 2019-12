Nach Grumpy Cat: "Lil Bub" ist tot

Lil Bub sei friedlich eingeschlafen, heißt es: "Ich glaube fest daran, dass sie selbst die Entscheidung getroffen hat, ihren schwächer werdenden Körper zu verlassen, damit sie unsere Familie nicht eines Tages schmerzlich treffen muss", so Bridavsky, der Lil Bub 2011 fand, aufzog und ihr Leben im Netz dokumentierte.

Lil Bub hatte eine eigene Show auf Youtube, wurde in einer Dokumentation porträtiert und in US-Talkshows eingeladen. 2,4 Millionen Menschen folgen dem offiziellen Instagram-Account zuletzt. Die Katze habe laut Bridvasky zudem die Leben tausender heimatloser Tieren gerettet. Sie habe viel für den Tierschutz geleistet, zudem die Genforschung vorangetrieben und geholfen, große Spenden für notleidende Tiere zu generieren, so Bridavsky auf Instagram.