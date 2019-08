Schmunzeln über Hund und Katz'

Das Vergnügen an Tieren und ihren liebenswerten Eigenheiten will der KURIER nun auf einer eigenen Plattform präsentieren. Online auf KURIER.at/tier startet eine neu eingerichtete Rubrik: Unter „KURIER mit Tier“ findet man schräge Katzenvideos aus aller Welt ebenso wie spektakuläre Einsätze von Helfern, die in Not geratene Tiere bergen. Dort werden auch bereits etablierte Service-Elemente gebündelt, etwa der „Tier-Coach“.

Ihr Tier im KURIER

Auch die besten Fotos der KURIER-Leserinnen und -Leser respektive von deren Haustieren werden dort präsentiert. Zwar ist nicht jeder Vierbeiner oder gefiederte Mitbewohner ein international bekanntes Phänomen wie Grumpy Cat, aber doch bestimmt der unbestrittene Star in seinem (Menschen)-Haushalt.