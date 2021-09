Was passiert, wenn Hund und Saugroboter allein zu Haus bleiben

Das traurige Ende von "Frank, dem Roomba"

"RIP Frank the Roomba. Wie wir herausfanden, was mit unserem Saugroboter passiert ist", schreibt Gabriell in ihrem Video, das TikTok im Sturm eroberte. 42 Millionen Zuschauer wollten wissen, was es mit dem Kriminalfall Roomba auf sich hatte. Im Video sieht man, wie einer der Hunde den Roboter aus Versehen zwischen sich und der Wand einklemmt. Nichtsahnend liegt der Vierbeiner am Boden, als sich sein Schwanz plötzlich in dem Sauger verfängt. Verzweifelt versucht der Vierbeiner, die Maschine wieder loszuwerden - ohne Erfolg! Erst als er die Treppe nach oben rast, lässt der aggressive Staubsauger von ihm ab und fällt die Stufen hinunter.