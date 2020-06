"Hab ich was verpasst?": Mann erfährt nach 3-monatigem Retreat von Corona

Nach einem 75-tägigen Aufenthalt in einem Schweige-und Meditationsretreat kehrte der US-Amerikaner Daniel Thorsten kürzlich wieder in seine Heimat im Bundesstaat Vermont zurück. Der 33-Jährige war seit Mitte März – also knapp vor dem Einsetzen der weltweiten Lockdown-Maßnahmen – in einem buddhistischen Rückzugsseminar gewesen.

Am 23. Mai kehrte er zurück, und twittere: "Melde mich vom 75-tägigen Schweigen zurück. Habe ich etwas verpasst?"