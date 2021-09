"Granfluencer" auf Social Media: Alter, was geht?

1. Jaadiee

Über mehr als eine Million Follower freut sich Jaadiee. Sein Enkel übernimmt das Posten für ihn, wie die Bio verrät: "Personal photographer and grandson of Gramps 👴🏻". Der Senior unterhält seine Fans etwa mit hippen Outfits: Ausgerüstet mit gelber Mütze und gelben Sneakers posiert "Gramps" vor einem gelben Porsche - die Community ist begeistert! "Er ist so cool", "So süß", "Lieb die Schuhe", kommentieren Dutzende unter dem Video auf TikTok, das bereits 14.000 Likes eingeheimst hat.