Kreativer Widerstand auf TikTok gegen Abtreibungsverbot in Texas

Mit seiner republikanischen Mehrheit hat der US-Bundesstaat Texas ein Gesetz verabschiedet, das Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche de facto verbietet. Dazu hat der republikanische Gouverneur Greg Abbott im Mai das so genannte "SB8-Gesetz" unterzeichnet. Dieses fordert Privatpersonen aktiv auf, Organisationen, Kliniken, Ärzte und Beratungsstellen zivilrechtlich zu verklagen, die Frauen bei einem Schwangerschaftsabbruch nach der sechsten Woche helfen.

Die in Texas mächtige Anti-Abtreibungs-Initiative "Texas Right to Life" hat zudem eine Website kreiert, auf der man anonym Menschen denunzieren kann, von denen man zu wissen glaubt, dass sie abgetrieben oder bei einem entsprechenden Eingriff geholfen haben.

Die Empörung unter Pro-Choice-Vertretern und -Vertreterinnen ist groß. Viele Demokraten und Demokratinnen - bis hin zu Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, kündigten Widerstand an.