Wegen Kurz-Baby: Häme und Hass auf Social Media

ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz zeigte sich am Sonntag in einer Aussendung bestürzt. "Politisch Andersdenkende" würden "unerträglich gewordenen Hass" schüren. "Äußerungen dieser Art haben in unserem Land gegenüber niemanden etwas verloren, egal ob gegen einen Politiker der neuen Volkspartei oder eine andere Person", so Schwarz. Politische Gegner seien mittlerweile "blind vor Hass".

Immerhin: Die direkte innenpolitische Konkurrenz brachte es übers Herz, ohne Untertöne zu gratulieren. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gratulierte dem Paar genauso aufrichtig, wie Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Bundespräsident Alexander Van der Bellen schrieb von einer "schönen Nachricht" und gratulierte zum kommenden Nachwuchs.