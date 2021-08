Eshima Ohashi Brücke: Der Albtraum aller Autofahrer

Eine Brücke, die viele User schon mal in ihren (Alb-)Träumen gesehen haben wollen: Die Eshima Ohashi Bridge in Japan erweckt den Anschein, als würden die Autofahrer direkt gen Himmel fahren. Aber eben nur auf den ersten Blick, die Brücke fällt nach der Steigung um sechs Prozent wieder abrupt ab. Auf der gegenüberliegenden Seite ist sie schon nicht mehr ganz so steil.