Kurios: Die böseste Katze der Welt attackiert Fußgänger

In den hunderten Kommentaren unter dem Video rätseln User indessen, was der Grund für das aggressive Verhalten des Kleinen sein könnte. Viele sind überzeugt, der Streuner will nur Aufmerksamkeit erregen und ist eigentlich auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. "Er hat wahrscheinlich einfach nur Hunger" - lautet die These von anderen. Wieso der kleine Rowdy tatsächlich im Minutentakt Fußgänger attackiert, wird wohl weiterhin ein Rätsel bleiben.