Warum hüpfen Katzen so gerne in Kisten?

Wenn sie nicht so hervorragend, knuffig und liebenswert wären, man könnte leicht behaupten, Katzen wären ganz schön komisch.

Da ist von einem Tag auf den anderen der Fauteuil, in dem sich der Miezekater in den Schlaf schnurrte, nicht mehr interessant. Sondern der Schoß jenes Familienmitglieds, das vorgibt, Katzen nicht wirklich zu mögen. (Wie kann man die nicht leiden? Das wäre bei unerzogenen Hunden verständlich. Ja, hier schreibt ein erklärter Katzenfreund. Und wenn wir schon dabei sind: die Beatles waren besser als die Stones.) Das Futter, das so gemundet hat, schaut das Viech auch nicht mehr an.

Und was wir seit Bestehen des Internets gefühlt unzählige Male gesehen haben: Die meisten Katzen zwängen sich gerne in Körbe, Kisten und Kartons, die ihnen eigentlich zu klein sind. Die soll einer verstehen.