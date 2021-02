Diese Politiker-Haustiere machen "First Cat" Larry Konkurrenz

Schon drei Premierminister Großbritanniens haben unter Kater Larry, dem obersten Mäusefänger, gedient. Gerade feiert er sein zehnjähriges Dienstjubiläum in der Londoner Downing Street. Larry ist nicht der einzige Kater, der die Couches der Amtssitze in Beschlag nimmt. Palmerston aus dem englischen Außenministerium war so einer. Der war Larrys Erzfeind und focht mit ihm einige Sträuße aus. Auch bei Mitarbeitern des Ministeriums war er nicht wohlgelitten. Er soll ihnen schon mal eine Maus auf den Schreibtisch gelegt haben. Aber seit dem Vorjahr ist es damit vorbei: Palmerston ist im Katzen-Ruhestand.

Nicht weniger berühmt als seine englischen Artgenossen war "First Cat" Socks - ein schwarzer Stubentiger mit weißem Hals und weißen Pfoten.

Er kam mit den Clintons Anfang 1993 ins Weiße Haus. Bill Clintons Tochter Chelsea hatte ihn zwei Jahre zuvor in Arkansas gefunden. Einige Jahre hatte Socks ein prächtiges und sorgenfreies Leben - bis 1997 Retriever Buddy in den Präsidentensitz einzog. Die beiden sollen wie Hund und Katz gewesen sein. Hillary Clinton hat 1998 laut Welt trotzdem ein Buch mit Briefen von Kindern an die beiden Tiere veröffentlicht, unter dem Titel „Dear Socks, Dear Buddy“. Als die Familie das Weiße Haus verließ, übersiedelte der Kater zu Clintons Sekretärin Betty Currie in die Ortschaft Hollywood in Maryland. 2009 ist Socks dann im stolzen Alter von 18 Jahren gestorben.