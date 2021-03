Entwaffnend ehrlich: Job-Bewerbung eines Autisten geht viral

Autisten haben es auf dem Arbeitsmarkt oftmals schwer. Davon entmutigen wollte sich Ryan Lowry jedoch nicht lassen. Der 19-Jährige US-Amerikaner postete auf der Karriere-Plattform LinkedIn eine handgeschriebene Bewerbung.

"Wenn es mir einmal erklärt wurde, verstehe ich es"

"Lieber zukünftiger Arbeitgeber", begann er - und kam schnell auf den Punkt: "Ich habe Autismus. Aber ich habe auch einen einzigartigen Sinn für Humor, bin sehr begabt in Mathe, kenne mich wirklich gut mit Technologien aus und lerne sehr schnell."

"Ich bin an einem Job in der Animation oder der IT interessiert. Mir ist klar, dass jemand wie Sie mir überhaupt einen Chance geben müsste, ich lerne nicht wie andere Menschen es tun. Ich bräuchte einen Mentor, der es mir beibringt, aber ich lerne schnell. Wenn es mir einmal erklärt wurde, verstehe ich es."