"Ketchup Effekt"-Sager von Kurz erheitert das Netz - und McDonald's

Bundeskanzler Sebastian Kurz ging am Montagabend bei der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel unter anderem auf die Corona-Impfung ein. "Jede Impfung bringt uns einen Schritt mehr in Richtung Normalität", sagte der Regierungschef. Und dann sprach er vom "Ketchup-Effekt". Darin zog Kurz einen Vergleich zu gläsernen Ketchup-Flaschen, aus denen erst gar nichts fließt, bis plötzlich und meist unerwartet ein riesiger Schwall auf dem Teller landet.

McDonald's scherzt über Kanzler-Sager

Der Vergleich des Bundeskanzlers wurde nun von der Social Media-Abteilung von McDonald's aufgegriffen. In einer neuen Werbung scherzt der Fast-Food-Konzern über den Kurz-Sager. Auf einem Bild, welches auf dem offiziellen Instagram-Account "McDonald's Austria" veröffentlicht wurde, sind Pommes ohne Ketchup zu sehen. "Warten auf den Ketchup-Effekt", steht unter dem Foto zu lesen. "Also wir wären bereit!", heißt es in der Bildunterschrift.