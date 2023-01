Lifehack zum Eiertrennen: Ein Tik-Tok User begeistert das Internet

So mancher hat sich schon beim Backen darüber geärgert wie mühsam es sein kann, Eiklar vom Dotter zu trennen.

Am 23. Jänner postete TikTok User @callumgray0 ein Video, mit welchem er das Internet mit einer neuen Technik verblüffte. Er folgte einem Trend auf der App, der die Leute dazu aufrief, ihre persönlichen Lifehacks zu posten, die sie kennen und selbst anwenden.

Um den Dotter vom Eiklar zu trennen, reibt Callum seine Finger an einer geschälten Knoblauchzehe. Mit seinen Fingern nimmt er den Eidotter in die Hand und löst es so vorsichtig vom Eiklar. Der Trick klappt tatsächlich und der Dotter bleibt unversehrt!