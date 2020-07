Emoji-Corgi: Dieser Hund schneidet die schrägsten Gesichter

Ab und zu stolpert man im Internet über Beiträge, die einem zur Abwechslung ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bezaubernde Tiere sind oft ein Gute-Laune-Garant. So auch Corgi "Gen", der auf Instagram rund 146.000 Abonnenten begeistert. Mit seinen Gesichtsausdrücken, die stark an Emojis erinnern, entzückt er die Followergemeinde, berichtet VICE am 21. Juli.

"Gen the Corgi" heißt eigentlich Gensaku und ist ein fünfjähriger Hund aus Okayama, Japan. Auf Instagram teilte seine Besitzerin Chikomaru schon seit 2015 Bilder von dem Corgi, jedoch ging sein knuffiges Gesicht erst in den letzten Monaten richtig viral. Chikomaru sagt, ihr Hund sei abseits seines schockierten Blickes ein sehr entspannter und glücklicher Hund.