Dominastudio spendet Desinfektionsmittel an Kinderhospiz

In Zeiten, in denen aufgrund des Coronavirus alle geistig ein wenig zusammenrücken (und körperlich natürlich Abstand halten), bilden sich auch mal unerwartete Solidaritäten heraus. So geschehen in der deutschen Hauptstadt. Dort wird im Kinderhospiz Berliner Herz dringend Desinfektionsmittel benötigt, das nun von einem Dominastudio gespendet wird.

Auf einen Spendenaufruf des Humanistischen Vereins Berlin-Brandenburg auf Twitter, meldete sich das Lux Dominastudio aus dem Stadtteil Tempelhof. Sie hätten dort "noch ein paar Kanister", die sie gern dem Hospiz überlassen würden.