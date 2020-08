Diese 74-Jährige zeigt Instagram wie unglaublich fit sie ist

Fast jeden Tag teilt Joan ihre Workout-Session zusammen mit ihrer Tochter Michelle MacDonald, die als professionelle Fitnesstrainerin arbeitet, berichtet die Plattform vt am 16. August. In ihren Workouts scheut sie keine Anstrengung – alles von Gewichtheben bis hin zu Laufen am Strand: Sie beweist, das Alter nur eine Nummer ist. Joan schreibt auch immer wieder inspirierende Texte unter ihre Postings, in denen sie ihre Gedanken zum Alter und zu ihrer außergewöhnlichen Fitness-Reise teilt.

Mittlerweile wird Joan sogar von einer Sportbekleidungsmarke gesponsert sowie von renommierten Magazinen wie der Men’s Health oder Shape für Interviews kontaktiert. Und auch auf Youtube teilt sie seit fast einem Jahr mit 43.500 Followern ihre Workouts, Rezepte und Beauty-Videos.