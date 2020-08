Der Weltkriegs-Veteran Giuseppe ist Italiens ältester Uni-Absolvent

Giuseppe Paterno wuchs in armen Verhältnissen in Sizilien auf. Nach der Grundschule ging er zur Marine und diente im zweiten Weltkrieg. Danach arbeitete er bei der Bahn, heiratete seine Frau Stefana Bettaglia und bekam mit ihr zwei Kinder. In der Nachkriegszeit hatten Wiederaufbau, Arbeit und Familie höchste Priorität, aber Paterno hatte immer das Verlangen, zu lernen. So hat er mit 31 Jahren auch seine Matura nachgeholt. "Wissen ist wie ein Koffer; den ich überall hin mittrage, es ist ein Schatz", sagt er.