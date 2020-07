Vom Müllmann zum Harvard-Student: Eine Geschichte voll Hoffnung

Sein Chef Brent Bates half ihm in weiterer Folge, einen Platz in der Bowie State University zu bekommen. Rehan hatte gute Noten und wechselte schließlich auf die University of Maryland. Während seinem ersten Jahr in Maryland erleidet sein Vater einen Herzinfarkt, weshalb er entschied, zu seinem alten Job als Müllmann zurückzukehren. Statt die Ausbildung zu schmeißen, ging er noch vor dem Unterricht arbeiten.

Seinen Abschluss im Jahr 2018 schaffte er mit ausgezeichneten Ergebnissen und begann daraufhin, sich bei juristischen Fakultäten zu bewerben – auch in Harvard. Um die Ausbildung zu finanzieren, fand er weitere Unterstützung: Carmie McCook startete in seinem Namen eine Fundraising-Aktion, die über 185,000 Dollar einbrachte. Den Moment, als er die Nachricht bekam, dass er in Harvard aufgenommen wurde, hat er auf Video aufgenommen – und Rehans Reaktion ist pure Freude.