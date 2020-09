Darum geht es uns besser: Alte Menschen sind jünger geworden

Die Studie an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften an der University of Jyväskylä in Finnland hat jetzt herausgefunden, dass die physische und kognitive Leistung von Menschen im Alter zwischen 75 und 80 Jahren heute besser ist als vor drei Jahrzehnten.

Sowohl Männer als auch Frauen im hohen Alter haben mehr Muskelkraft, eine höhere Gehgeschwindigkeit und eine bessere Reaktionszeit als Gleichaltrige vor 30 Jahren. Außerdem sprechen sie flüssiger und haben eine bessere Argumentations- und Erinnerungsfähigkeit. Einzig in Lungenfunktionstests wurden keine Unterschiede zwischen den Kohorten festgestellt.