Der Corona-Krise trotzen: Senioren-Sport für daheim

„Die Kinder könnten zum Beispiel ein Video von sich selbst machen und es Oma und Opa schicken“, beschreibt Öhlknecht. „Vorstellbar wäre auch eine einfache Tonaufnahme, in der sie die Übung beschreiben und ein Foto dazu schicken.“ Umgekehrt könnten die Großeltern auch von ihren Erfahrungen berichten und den Enkerln retour schicken.

Am lustigsten für beide Seiten wäre freilich gemeinsames Sporteln über Chat oder Skype via Tablet oder Smartphone. „Oma und Opa soll gezeigt werden, dass Bewegung gerade auch in dieser Zeit enorm wichtig ist“, beschreibt Projektleiterin Theresa Dorfer. Möglich wäre freilich auch, dass sich technikaffine Senioren so zusammenschließen. Das könnte auch ein bisschen gegen zunehmende Einsamkeit in der Zeit der Corona-Beschränkungen helfen.