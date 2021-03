Codes und Signale: Wie Gewaltopfer im Lockdown um Hilfe rufen können

Ein Polizist entführt die Britin Sarah Everard auf ihrem Nachhauseweg und tötet sie. Ein Wiener zündet seine Ex-Partnerin in ihrer Trafik an. Ein 26-Jähriger ersticht in einer Salzburger Wohnung seine Frau, während nebenan seine kleinen Kinder schlafen.

All diese Verbrechen ereigneten sich innerhalb eines Monats. Es sind besonders tragische Fälle, die – teilweise weltweit – große Aufmerksamkeit erregten. Im privaten Bereich bleibt physische und sexualisierte Gewalt aber oft unentdeckt. Jede fünfte Frau ist im Laufe ihres Lebens betroffen, die Dunkelziffer ist in Pandemie-Zeiten höher denn je. Das zeigt auch die eben veröffentlichte Kriminalstatistik: Insgesamt musste die Polizei im Vorjahr 9.689 Gefährder wegweisen, ca. 1.400 mehr als im Jahr 2019.