China: Vierspurige Autobahn um Wohnhaus herum gebaut

Wenn die Eigentümer sich weigern, ihr Haus aufzugeben, wird in China einfach drumherum gebaut. Die neu erbaute Haizhuyong Brücke in der Metropole Guangzhou hat in ihrer Mitte ein Haus, welches die vierspurige Autobahn in zwei teilt. Die Bewohner hätten sich jahrzehntelang geweigert, ihr Haus dem Staat zu verkaufen, berichtet Dailymail am 6. August.

Dieses Gebäude ist allerdings nur eines von vielen sogenannten "Nail Houses" in China - auch "dingzihu" in Mandarin genannt. Das sind Häuser, die wie hartnäckige Nägel in Holz stecken bleiben, wenn die Bewohner sich weigern, großen Infrastrukturprojekten Platz zu machen. Das einstöckige Haus umfasst eine 40-Quadratmeter Wohnung und befindet sich aufgrund der Brücke jetzt an einem ungewöhnlichen Ort - in einer Grube mitten in der vierspurigen Autobahn. Bilder davon gingen schnell auf chinesischen sozialen Medien viral, nachdem die Brücke am 3. August eröffnet wurde.