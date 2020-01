Blamage: Twitter-Nutzerin schickt Pizza-Beschwerde an falsche Firma

Worüber man sich früher mitunter ausgiebig am Stammtisch beschwert hat, wird heutzutage in sozialen Netzwerken breitgetreten. Und so machen etwa enttäuschte Kundinnen und Kunden ihrem Ärger über mangelhafte Produkte aller Art auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. Luft.

So weit, so gerechtfertigt.

"Hey Dr. Oetker"

Bei einer Twitter-Nutzerin ging eine derartige Beschwerde Anfang des neuen Jahres jedoch gehörig nach hinten los. Das berichtet unter anderem der deutsche Wochenmagazin Stern. Am 2. Jänner teilte die Frau demnach auf dem Mikrobloggingdienst ein Foto einer ovalen Salami-Tiefkühlpizza. Das Problem an dem Schnellimbiss: auf der gefrorenen Teigscheibe befanden sich lediglich zwei mickrige Wurstscheiben. Das missfiel der Konsumentin. "Hey Dr. Oetker Pizza, ein paar Scheiben mehr hätte ich auf einer Salami-Pizza aber schon erwartet", schrieb sie erbost in einem mittlerweile gelöschten Tweet.