Mysteriöse Ankündigung: Feiert die Kultband ABBA ein Comeback?

Musikalbum auf TikTok

Die Band kündigte außerdem an, ihren gesamten Musikkatalog allen Nutzern zur Verfügung zu stellen - die Community ist begeistert! Ihre Kultsongs wie "Take a Chance on Me", "The Winner Takes it All", "Dancing Queen" und "Voulez-Vous" sind künftig also für alle Fans direkt abrufbar. "Freu mich so", "ABBA <3", "This is a dream come true", kommentieren dutzende User unter dem Clip auf TikTok. "Bei Dancing Queen erinnere ich mich an mein fünfjähriges Ich, wie es in einem gelben Kleid durch die Wohnung tanzte", schwelgt eine Userin in Erinnerungen.