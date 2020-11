"2020 ist gerettet!": No Angels, Monrose & viele mehr ab sofort auf Spotify

"2020 ist gerettet", "Das Leben hat wieder Sinn" oder "Ein Traum wird wahr" – es scheint als hätten die Fans der "Popstars"-Band No Angels jahrelang nur auf diesen Moment gewartet.

Der Grund zur Freude: Wegen eines Vertrags zwischen der Plattenfirma BMG und Cheyenne Records erhält BMG nun alle Rechte von Bands und Solokünstlern, die im Zeitraum zwischen 2000 und 2010 aus der Castingshow "Popstars" hervorgingen, wie BLICK.de am 27. November berichtet - dabei handelt es sich um ganze 600 Songs! Das heißt: Nicht nur Fans der No Angels kommen auf ihre Rechnung, sondern auch Anhänger von Monrose oder Bro’Sis, aber auch vielen weiteren Interpreten, haben allen Grund zur Freude.

Auf ihren Instagram-Accounts haben die ehemaligen No Angels ihrer Freude bereits Ausdruck verliehen.

"Ich bin so glücklich, dass es endlich so weit ist und unsere Musik und Videos verfügbar sind!", schreibt der ehemalige Engel Lucy Diakovska (@lucydiakovska) in einem Post. Und auch Bandkollegin Sandy Mölling (@sandymoelling) wandte sich in einer Videobotschaft an ihre Fans und beteuert wie dankbar sie über die positive Resonanz sei. Sie freue sich ebenfalls sehr und habe die Streaming-Möglichkeit bereits selbst genutzt, um in Erinnerungen an alte Zeiten zu schwelgen.