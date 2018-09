Top 5: Museumslokale in den Bundesländern

1., M32

Einer der besten Plätze Salzburgs, eine der schönsten Terrassen Österreichs und eines der besten Museen moderner Kunst des Landes. Nach einigem Auf und Ab kocht das M32 gerade super. Eines der besten Frühstück-Angebote Salzburgs!



5020 Salzburg, Mönchsberg 32,

Tel: 0662/84 10 00,

Di-So 9-1,

www.m32.at



2., GOZZO

Die Gozzoburg in der Kremser Altstadt ist vieles, darunter auch ein Museum – und ein Restaurant. Das übrigens gerade wieder neu eröffnet wurde und zwar vom Late-Team: Es gibt moderne Szene-Küche mit Asia-Akzenten.



3500 Krems, Hoher Markt 11,

Tel: 02732/74 74 55,

Di-Sa 11-22,

www.gozzo.at



3., OHO

Das Joanneum ist das zweitgrößte Museum Österreichs und – mit dem neuen Joanneumsviertel – eines der modernsten. Modern präsentiert sich auch sein Lokal „OHO“: puristisch, aromatisch, bunt, neo-steirisch & mediterran.



8010 Graz, Joanneumsviertel 6,

Tel: 0660/266 10 56,

Di-Sa 10-24,

www.oho-graz.com



4., KUNSTHAUSCAFÉ

Das Café im 2003 eröffneten Grazer Kunsthaus war damals eine der ersten Stationen von Konstantin Filippou. Vor Kurzem wurde es vom Grazer Universal-Gastronomen „Eckstein“ übernommen – lustig, gut und unkompliziert.



8020 Graz, Südtirolerpl. 2,

Tel: 0316/71 49 57,

Mo-Do 9-24, Fr, Sa 9-2, So, Fei 9-20,

www.kunsthauscafe.co.at



5., LENTOS

Cooles Lokal im typisch minimalistischen Millenniums-Stil und mit einem der zweifellos besten Donau-Blicke der Stahlstadt. Gekocht wird im Lentos vergleichsweise konservativ und gutbürgerlich, reizvolle Kürbis- und Steakwochen.



4020 Linz, Ernst-Koref-Promenade 1,

Tel: 0732/78 42 42,

Mo-Sa 9-24, So 9-20,

www.lentos-gastro.net



florian.holzer@kurier.at