Top 5: Kulinarische Geschenktipps

1., BEERLOVERS

Noch nicht einmal drei Jahre im Amt ist dieser großartige Laden längst die erste Adresse für Freunde des besonderen Bieres: Weit über 1000 Craft Biere aller Gattungen und aus aller Welt. Wer Bier liebt, liebt Beerlovers.



Wien 6, Gumpendorfer Str. 35,

Tel: 01/581 05 13,

Mo-Fr 11-20, Sa 10-17,

www.beerlovers.at



2., NEXT LEVEL BREWING

Auch ein ganz grandioser Laden, und zwar weil man hier nicht nur die feinsten und interessantesten Werke heimischer Kleinbrauereien bekommt, sondern auch jedes nur denkbare Equipment fürs Selberbrauen.



Wien 12, Wilhelmstr. 23,

Tel: 01/974 46 27,

Mo-Fr 12-19, Sa 10-18 (8.12. 12-18),

www.beerstore.at



3., SCHMIDS

Das Lokal in einer Seitengasse der Kremser Altstadt ist uralt, wurde 2017 aber absolut aktuell: Ein fröhliches, uriges Bierlokal einerseits, eine „Biergreißlerei“ mit über 100 hochinteressanten Bieren aus aller Welt andererseits.



3500 Krems, Schmidg. 8,

Tel: 02732/211 64,

Mo-Mi 11-23, Do-Sa,

www.schmids.at



4., JUMI

Käse scheint gerade zum trendigen Mitbringsel zu werden, wenn man in die Einkaufssackerln der Kärntner-Straße-Touristen schaut. Bei Jumi gibt’s allerdings die wirklich gute Ware, top gereifte Top-Käse mit Qualität statt Chichi.



Wien 8, Lange G. 28,

Tel: 01/961 98 68,

Mi-Fr 10-18.30, Sa 10-15,

www.jumi.lu



5., EDELSCHIMMEL

Und noch eine Extraklasse-Käse-Adresse: Der kleine Laden wurde vor etwa einem Jahr gegründet und ist, was Angebot spezieller Käse aus Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz betrifft, nahezu ungeschlagen.



Wien 9, Serviteng. 5,

Tel: 01/399 39 26,

Di 16-22, Mi 12-22, Do-Sa 10-22,

www.edelschimmel.at



florian.holzer@kurier.at