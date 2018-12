Top 5: Genuss unterm Baum

1., THUM

Der charmante Laden in der Margaretenstraße ist seit Herbst zwar leider Geschichte, die saftigen (nach traditionellem Rezept gepökelten) Beinschinken, Würste, Speck und Delikatessen haben im neuen Geschäft aber mehr Platz.



Wien 23, Triester Str. 201,

Tel: 01/544 25 41,

Mo-Fr 7-12,

www.thum-schinken.at



2., IGNACIO

Hier bekommt man nicht nur (wie bereits erwähnt) grandiose spanische Konserven, Delikatessen und Weine, sondern auch den Jamon Ibérico, den wahrscheinlich besten Rohschinken der Welt. Frisch aufgeschnitten oder Vakuum-verpackt.



Wien 1, Salztorg. 7,

Tel: 01/922 08 51,

Mo-Sa 17-24,

www.ignacio.at



3., MONTE OFELIO

Im sympathischen Geschäft von Luca und Dario Formisano geht’s wiederum mehr um Prosciutto, Coppa und Salami, alle von italienischen Kleinproduzenten hergestellt, von den Brüdern direkt importiert und auf jeden Fall göttlich gut.



Wien 2, Obere Augartenstr. 70,

Tel: 0664/521 55 73,

Mo-Fr 11-20, Sa 10-18,

www.monteofelio.com



4., LINGENHEL

Johannes Lingenhels 2016 eröffnetes Feinkost-Geschäft ist wohl eines der bestsortierten im ganzen Land. Neben unzähligen Käsen, Weinen und Delikatessen ist diese Gourmet-Schatztruhe ein wahres Paradies an Schinken & Wurst.



Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 74,

Tel: 01/710 15 66,

Mo-Fr 8-19, Sa 8-17,

www.lingenhel.com



5., SEEBAUER

Familie Dutzler hält am Gleinkersee eigene Bio-Ochsen und Schweine, schlachtet und verarbeitet selbst. Die Schinken, Specke, Pasteten und Würste (Bratwurst!!) sind in Österreich eigentlich nicht besser zu bekommen. Genial gut!



Wien 1., Bio-Markt Freyung,

Tel: 0660/402 14 45,

bis 23.12. Mo-So 10-19.30,

www.gleinkersee.at



florian.holzer@kurier.at