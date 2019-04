Top 10: Die besten Restaurants der Steiermark

1., SAZIANI STUB’N

Die Saziani Stub’n der Familie Neumeister war vor langer Zeit schon einmal die beste Buschenschank des Landes, eines der besten Restaurants schon mehrmals. aber seit hier der junge Harald Irka seine puristisch-regionale Linie kocht, hat die steirische Küche definitiv eine neue Dimension dazugewonnen.



8345 Straden, Sazianiweg 42,

Tel: 03473/8651,

Sa 12-13.15, Di-Sa 18-20,

www.neumeister.cc

2., DIE WEINBANK

Ein Lokal der Superlative: Gerhard Fuchs, einer der besten Küchenchefs im Lande; Christian Zach, einer der besten Sommeliers; Top-Winzer Manfred Tement als Mann im Hintergrund. Tolles Ambiente, lockere Atmosphäre, grandioses Restaurant und Edel-Wirtshaus.



8461 Ehrenhausen, Hauptstr. 44,

Tel: 03453/22 291,

Do-So 12-13.30, Mi-So 19-21,

www.dieweinbank.at

3., STEIRA WIRT

Richard Rauch und seine Schwester Sonja machten aus einem g’standenen Dorfwirtshaus mit Fleischerei eine kulinarische Genuss-Oase internationalen Zuschnitts. Besonders beachtlich ist hier das Nebeneinander von urig-steirischer Tradition und kreativer Gourmandise. Und: Top Gourmandisen-Sortiment.



8343 Bad Gleichenberg, Trautmannsdorf 6,

Tel: 03159/4106,

Do-Mo 12-14, 18-21,

www.steirawirt.at



4., WIRTSHAUS STEIRERECK

Das Steirereck am Pogusch hat seit 1996 die bodenständige Küche quasi neu definiert und auf Gourmet-Niveau geführt. Und erfand nebenbei die Idee der Regionalität neu. Ein kulinarisches Gesamtkunstwerk, bei dem aber auch die Selbstironie nie zu kurz kommt. Legendär: Die Innereien und das Restlessen am Sonntag.



8625 Turnau, Pogusch 21,

Tel: 03863/2000,

Do-Sa 11.30-22, So 11.30-21,

www.steirereck.at

5., T.O.M. R

Thomas Riederer ist der faszinierendste Quereinsteiger der Steiermark. Schon in seinem Lokal in Leutschach kochte der ehemalige Bundesheer-Bedienstete kreativ und unkonventionell, seit der Übersiedlung in den Pfarrhof wird hier aber Genuss-Geschichte geschrieben.



8444 St. Andrä im Sausal 1,

Tel: 0660/400 87 34,

Sa 12-14, So 11-13.30, Mi-Sa 18.30-21,

www.tomr.at

6., LIEPERTS KULINARIUM

Manuel Liepert übernahm 2013 den bis dahin von Thomas und Katarina Riederer betriebenen Kirchenwirt in Leutschach, präsentiert hier eine wunderbar kreative, aber nie kapriziöse Form der steirischen Gourmet-Küche. Manuel Liepert pflegt den Kontakt zu seinen Bauern, motiviert sie zu Neuigkeiten und qualitativer Spitze.



8463 Leutschach, Arnfelserstr. 2,

Tel: 0664/141 8116,

Di-Sa 12-14, 18-21,

www.lieperts.at



7., ESSENZZ

Der Stainzerhof war immer schon eine gute Adresse für feines Essen, mit der Eröffnung des Restaurants Essenzz im Jahr 2017 ging man da dann aber noch einen Schritt weiter. Alexander Posch kocht hier eine typische, farbenfrohe, verspielt-kreative Gourmetküche.



8510 Stainz, Grazer Str. 2,

Tel: 03463/22 122,

Mi-Sa 18-22,

www.restaurant-essenzz.at

8., THALLER

Auch Norbert Thaller fährt die in der Steiermark sehr erfolgreiche Doppel-Linie mit kreativer Wirtshaus- Küche und daneben mit einem stets sehr regionalen und saisonalen Gourmet-Menü. Wunderbar entspannte Atmosphäre und trotz hoher Bewertungen nach wie vor einer der ganz großen Steiermark-Geheimtipps.



8423 St. Veit am Vogau, Am Kirchenpl. 4,

Tel: 03453/2508,

Mo, Do-Sa 12-14, 18.30-21, So 12-16,

www.gasthaus-thaller.at

9., DER LUIS

Das Posthotel am Hauptplatz von Anger ist groß und steckt voller Tradition. Seit 2012 verwandelt Junior-Chef Luis Thaller dreimal in der Woche einen der Speisesäle in eines der kreativsten und puristischsten Restaurants in Österreich. Kulinarischer Mut erwünscht.



8184 Anger, Hauptpl. 3,

Tel: 03175/2206,

Sa 12-14, Di, Fr, Sa 18-22,

www.restaurant-derluis.at

10., MISS CHO

Die vier liebsten Küchen der Grazer sind bekanntlich steirisch, steirisch, steirisch und italienisch. In diesem jungen Restaurant der Aiola-Betreiber hat das Kernöl aber mal Pause, dafür gibt’s hochgradig interessante Asia-Küche in mondänem Ambiente.

8010 Graz, Schmiedg. 9,

Tel: 0316/83 02 76,

Mo-Fr 17-22, Sa 12-22,

www.misscho.at



