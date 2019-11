Florian Holzers Top5: Thanksgiving-Menüs

1 LUDWIG VAN

Oliver Jauks Ehefrau Myorah ist Amerikanerin und achtet, dass hier alles stimmt. Der Termin ist zwar etwas ungewöhnlich, dafür gibt’s burgenländischen Bio-Truthahn, selbst gemachte Cranberries, Süßkartoffel-Auflauf mit Marshmallows, Speckbohnen & Co. (66,– €)



Wien 6, Laimgrubeng. 22,

Tel: 01/587 13 20,

18.11., 18-22.30,

www.ludwigvan.wien



2 FRANK’S

Eine der klassischen Thanksgiving-Adressen in Wien, einer der Termine, wo hier nicht das Steak im Mittelpunkt steht: Truthahn mit allen klassischen Beilagen, davor Angus-Beef tatar oder Kürbissuppe mit Garnelen, danach Pumpkin Pie. A la Carte oder als Menü (42,– €)



Wien 1, Laurenzerberg 2,

Tel: 01/533 78 05,

28.11. ab 16.30,

www.franks.at



3 PARKRING

Das Parkring im Hotel Marriott war lange die einzige Möglichkeit, Thanksgiving zu feiern, dementsprechend beliebt bei der amerikanischen Community. Es gibt mit Orangensaft glasierten Truthahn, Maroni, Süßkartoffel, Kohlsprossen und Live-Musik (55,– €)



Wien 1, Parkring 12a,

Tel: 01/515 18-6653,

28.11.-30.11. 19-23,

www.parkringrestaurant.at



4 CHAMPIONS

Die etwas weniger festliche, dafür aber günstigere Variante bekommt man im zweiten Marriott-Lokal, der Champions Sportbar: Truthahn und die klassischen Beilagen werden hier in Buffet-Form verabreicht, man nimmt, so viel man will und zahlt dafür 32 Euro.



Wien 1, Parkring 12a,

Tel: 01/515 18-8901,

28.11. ab 18,

www.champions-vienna.com



5 HARDROCK CAFÉ

Auch in der Systemgastronomie ist der Thanksgiving-Truthahn angekommen, zumindest im Hardrock-Café: Wo sonst Burger, Sandwiches & Co regieren, gibt’s am 4. Donnerstag im November gefüllte Truthahnbrust, Ofengemüse und Süßkartoffel-Püree (31,95 €).



Wien 1, Rotenturmstr. 25,

Tel: 01/535 04 03,

28.11., 11.30-23,

www.hardrockcafe.com/location/vienna/



florian.holzer@kurier.at