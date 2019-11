Florian Holzers Top5: Gansl-Klassiker

1., ZUM REZMICEK

Einer der Gansl-Klassiker in Wien. Was die gebratenen Vögel hier so beliebt macht, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich die Zubereitung und das urige Ambiente. Gansl gibt’s hier als Menü und auf einer eigenen Gansl-Karte.



Wien 9, Reznicekg. 10,

Tel: 0699/13 17 91 40,

Mo-Fr 11.30-23.30, Nov. auch Sa 18-22.30, So 11.30-15,

www.zumreznicek.at



2., HEIDINGERS GASTHAUS

Und noch ein Highlight unter den Vertetern der traditionellen Gansl-Linie. Eines der schönsten und urigsten Gasthäuser der Stadt, und sollte man vielleicht kein Gansl mögen, ist das hier auch kein Problem. Außerdem: Bier aus Münichreith und schöne Weine.



Wien 15, Selzerg. 38,

Tel: 01/985 99 11,

bis 30.11. Mo-Sa ab 18,

www.heidingers.at



3., ALPHART

Bratgans beim Heurigen hat sich eingebürgert, das Gansl beim Alphart in Traiskirchen ist allerdings legendär: Bis 10.11. gibt’s das Gansl-Menü mit Kürbisterrine, gefülltem Gansl mit Rotkraut und Bratapfel, Maronimousse.



2514 Traiskirchen, Wienerstr. 44-48,

Tel: 02252/523 28,

Mo-Fr 15-23, Sa, So, Fei 11.30-23,

www.alphart.com



4., ALTES BRAUHAUS

Über Jahrzehnte hinweg eine der beliebtesten Gansl-Adressen im Burgenland, auch seit der Neuübernahme durch Familie Hickel hat sich das nicht geändert: In dem schönen, historischen Gasthaus gibt’s Gans mit Knödeln, Rotkraut, Specklinsen und Quittenmus.



7132 Frauenkirchen, Kirchenpl. 27,

Tel: 02172/2217,

Mi-So, Fei 9-22,

www.altesbrauhaus.at



5., KLOSTERGASTHAUS THALLERN

Bekannt war das Klostergasthaus über lange Zeit hinweg ja für seine Backhendln. Man kann aber auch Gansl sehr gut, wie sich zeigt, bis 24. November bekommt man den gebratenen Vogel wahlweise als Portion sowie als drei- oder viergängiges Menü.



2352 Gumpoldskirchen, Thallern 2,

Tel: 02236/533 26,

Mo-So 11-23,

www.klostergasthaus-thallern.at



florian.holzer@kurier.at