Von Honolulu nach Wien ist es ein ganz schön breiter Weg. Mehr als 12.250 Kilometer, um es einmal grob zu beziffern. In Zeiten, in denen der Flugverkehr noch in den Sternen stand, eine Distanz, die unbezwingbar schien.

David Kalākaua, der letzte männliche Monarch Hawaiis, bewältigte sie dennoch. Am 5. August 1881 kam der Würdenträger aus dem Pazifik im Zuge seiner zehnmonatigen Weltreise – die erste ihrer Art eines regierenden Volksvertreters überhaupt – nach Stationen in Japan, China, Thailand, Indien, Ägypten, Italien und Frankreich auch in Wien vorbei.

Der König von Hawaii in Wien, was für eine Aufregung!