Bikinigirl, Kroko & Surfen im Sand: Die besten viralen Videos

Das Jahr ist noch lange nicht um, schon gibt es Jahreswertungen - etwa jene der "besten viralen Videos des Jahres 2021".

Im Original "Best Viral Videos 2021 (So Far!)". Ein zarter Hinweis - "so far!" - darauf, dass noch jede Menge Spaß, Unfug, Überraschungen und Hoppalas auf uns zukommen werden.

Aber auch das, was der YouTube-Kanal "Facts Verse" bisher zusammengetragen hat, ist nicht schlecht ausgewählt. Finden vermutlich auch die 1,2 Millionen User, die die Seite bisher aufriefen.

Was in dem zehnminütigen Clip unter anderem zu sehen ist: ein Kung Fu-Meister, der Härte gegenüber seinen Weichteilen beweist; ein Hund, der von Spielkarten über einen Sneaker bis zu einem Globus auf dem Kopf balanciert; ein Bikinimädchen, das von einer Meereswelle überrascht wird; ein Surfer, der auf dem Wüstensand reitet und - Spektakel! - eine Frau, die ihren Kopf ins das Maul eines Alligators hält.